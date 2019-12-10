РИАМО - 10 дек. В Мосгордуме рассмотрят вопрос о том, чтобы назвать одну из улиц столицы именем экс-мэра Юрия Лужкова, сообщает Газета.ru.

«Юрий Михайлович очень много сделал, и конечно, достоин того, чтобы его именем была названа улица. Увековечить память нашего московского мэра, столько времени работавшего в Москве и реально много сделавшего для москвичей, - это было бы правильно», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он добавил, что для увековечивания памяти Лужкова важно найти подходящее место. Сам Герасимов сторонник того, чтобы не переименовывать исторические места и улицы Москвы.

По его словам, есть улицы в отдаленных районах столицы, которые можно переименовать. В Центральном округе их тоже можно найти, но тут их намного меньше.

Герасимов уточнил, что место должно быть как-то связано с Лужковым. В целом присвоение имени - вопрос, который рассматривается комиссией, а не одним человеком. Также нужно спросить мнение людей, живущих на данной улице.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в клинике в Мюнхене при операции на сердце. Ему было 83 года.