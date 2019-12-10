РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Представители администрации Подольска 11 декабря встретятся с жителями одного из домов по улице 43-й Армии для обсуждения вопросов благоустройства двора, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске продолжаются встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа с жителями по вопросам благоустройства дворов в 2020 году. На них обсуждают необходимость наличия детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, поддержания порядка, ямочного ремонта внутридворовых проездов.

«Специалисты комитета информируют жителей о запланированных работах, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы. Очередная встреча по вопросу благоустройства двора дома №23А по улице 43-й Армии пройдет 11 декабря в данном дворе. Начало встречи в 15:00», – говорится в сообщении.

Принять участие смогут все желающие.