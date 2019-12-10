РИАМО - 10 дек. Жители и гости столицы выстроились в длинную очередь на Московскую канатную дорогу, которая во вторник работает бесплатно в честь своего первого дня рождения, передает корреспондент РИАМО.

Московская канатная дорога, расположенная на территории Воробьевых гор и «Лужников», открылась 26 ноября 2018 года. Во вторник в честь года работы по канатной дороге можно прокатиться бесплатно, акция действует до 21 часа.

Люди приходят на акцию семьями, много молодежи и пожилых. Среди тех, кто хочет прокатиться, есть и целые школьные классы.

На станции канатной дороги «Воробьевы горы» играет музыка, люди фотографируются и снимают образовавшуюся очередь. Чуть позже здесь будет работать ведущий, который проведет среди пришедших конкурсы и разыграет призы.

За год поездку на Московской канатной дороге совершили более 1,5 миллионов человек.