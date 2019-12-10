РИАМО - 10 дек. Пользователи соцсетей вспоминают бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и скорбят о его смерти, его называют неоднозначным политиком и благодарят за работу на благо столицы.
Лужков скончался во вторник на 84-м году жизни после операции на сердце в мюнхенской клинике. Он был мэром столицы в 1992-2010 годах.
Владимир Королев отметил, что с одной стороны бывший столичный градоначальник был спорным человеком и политиком, но с другой стороны он сделал Москву комфортным и современным городом.
Александр Мищенков в Twitter назвал Лужкова титаном политики конца 1990-х. Даниил Тиканов также отметил, что москвичи уважали бывшего мэра.
«Это был настоящий мэр! Мой мэр! Скорблю! Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков», - написала Наталья.
Также многие пользователи соцсетей отметили, что Лужков умер в один год вместе с журналистом Сергеем Доренко.
One поблагодарила Лужкова за Третье транспортное кольцо и МКАД, «за лужковскую Москву» и за небезразличие к народу.
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