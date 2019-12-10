РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 дек. Елочные базары начнут свою работу 20 декабря, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово.

«Публикуем адреса елочных базаров, которые начнут свою работу 20 декабря: микрорайон Северный, Каширское шоссе, строение 3А, у ТРК «Торговый Квартал»; улица Корнеева, дом №8, у ТЦ «Престиж»; Каширское шоссе, дом №8, у ТЦ «Каширка-8», – говорится в сообщении.

Также елку можно купить в микрорайоне Востряково на улице Заборье, дом №130, у гипермаркета «Леруа Мерлен», в микрорайоне Западный на улице Племхозский проезд, строение 1, у ТЦ «Западный» и на улице Рабочая, дом №59. В микрорайоне Авиационный базары откроются по адресам: проспект Академика Туполева, дом №9 и улица Чкалова, дом №1.

Кроме того, купить елку можно будет у ТЦ «Фокус» по адресу: улица Гагарина, дом №37; на территории торгово-ярмарочного комплекса на улице Корнеева, дом №6А, на улице Курыжова, дом №35 и на Каширском шоссе, дом №70.