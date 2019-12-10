РИАМО - 10 дек. Глава городского округа Власиха Альберт Алябьев проверил строительство первой из пяти строящихся станций водоочистки, оценив результаты работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Алябьев пообщался с представителями подрядных организаций и особо обратил внимание на строгое соблюдение сроков завершения сдачи объекта.

«С запуском станций водоочистки жители Власихи будут полностью обеспечены качественной питьевой водой через систему центрального водоснабжения. Срок сдачи первого объекта – 10 декабря. Планируется, что работать новая система начнет уже в начале следующего года. Строительство объекта стало возможным благодаря реализации в городском округе национального проекта «Чистая вода», - говорится в сообщении.

Специалист пусконаладочных работ Семен Михайлов отметил, что объект будет работать полностью в автоматическом режиме, на станции установили современное высокотехнологическое оборудование, благодаря чему жители получат чистую воду, очищенную от железа, бора, фтора и остальных примесей.

В свою очередь представитель подрядной организации Андрей Артеменко заверил, что здание находится в полной готовности.

«На сегодняшний день завершена обвязка оборудования, проводятся электромонтажные и вентиляционные работы, а также инженерные работы на территории вокруг объекта», — рассказал начальник участка.

Алябьев обратил внимание подрядчиков, что контракт будет считаться выполненным только после получения заключения лабораторного исследования о соответствии качества питьевой воды всем санитарным нормам.

«Конечно же, одномоментно не произойдет, что 31 декабря в нашем кране потечет чистейшая вода. Есть проблемы с сетями водоснабжения, но со временем ситуация выправится, и в течение следующего года жители уже реально почувствуют, что вода стала лучше и чище», — пояснил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики комитета по вопросам ЖКХ и строительства Артем Бабицын.