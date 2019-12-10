РИАМО - 10 дек. В подмосковных Люберцах полицейские задержали двух мужчин 40 и 43 лет, которых подозревают в совершении разбойного нападения на семейную пару, ущерб от действий злоумышленников составил порядка 1,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что один из злоумышленников в ночное время незаконно проник в частное домовладение, расположенное на улице Советская в поселке Малаховка. Угрожая пистолетом, правонарушитель при помощи строительных хомутов связал хозяина дома и его жену, похитил принадлежащие им ювелирные украшения, травматический пистолет и денежные средства», - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Злоумышленник скрылся на машине, за рулем которой сидел его подельник. Выйти на след сообщников удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Их нашли и задержали по местам проживания в Москве.

«В ходе обысков в квартирах подозреваемых полицейскими обнаружены и изъяты: 6 мобильных телефонов, ноутбук, банковские карты, печати различных организаций, маски, ювелирные украшения, иностранные часы, а также пистолет «ПМ», используемый при совершении преступления, который направлен на исследование», – отметила Петрова.

В ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых ранее уже был судим.

Один из задержанных заявил, что нападение было совершено из чувства ревности к бывшей жене. Он договорился со своим знакомым, чтобы тот проник в ее жилище и ограбил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы. На данный момент они заключены под стражу.

Расследование продолжается.