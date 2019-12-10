РИАМО - 10 дек. Заседание комиссии Московской городской думы по образованию началось с минуты молчания в память об экс-мэре столицы Юрии Лужкове, передает корреспондент РИАМО.

Лужков умер после операции на сердце в Германии во вторник. Ему было 83 года.

«Понятие «Лужковская Москва» со всеми противоречиями, которые есть, — оно есть. Это история города, огромный период. Давайте этого яркого, незаурядного человека, коренного москвича помянем минутой молчания», - сказал руководитель Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович.

Лужков родился в столице 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

С 2010 по 2012 год Лужков работал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве.

Политик имел множество наград, среди которых: орден Ленина, «За заслуги перед Отечеством» 1, 2, 3 и 4-й степеней, «За военные заслуги» и другие.

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