РИАМО - 10 дек. Вопрос ограничения парковки грузовиков и машин такси на дворовых территориях планируют рассмотреть в Московской областной думе, данную инициативу обсудят с жителями, автомобилистами и таксистами, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

С 1 января 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе вступят в силу ограничения на парковку во дворах жилых домов для грузовиков и такси.

«Для Московской области эта тема также актуальна – с просьбами урегулировать ситуацию к депутатам все чаще стали обращаться в социальных сетях, особенно много жалоб от жителей «пристоличных» городов, где вопрос парковок стоит наиболее остро», - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, у жителей есть возможность отгородить свой двор от «чужих» машин шлагбаумом, но это непросто сделать. Для установки шлагбаума необходимо собрать подписи всех жителей, но не все хотят и могут платить за его установку и обслуживание. Кроме того, в городах есть сквозные дворы, проезд через которые должен быть всегда открыт.

«Вопрос непростой, но очень актуальный, поэтому, прежде чем принимать какое-то решение, профильный комитет думы организует мероприятие – обсудим с представителями ассоциации многоквартирных домов, сообществ автомобилистов и таксистов, что мы можем здесь сделать», - пояснил Брынцалов.

По его словам, если вводить аналогичный запрет на территории Подмосковья, то нужно обязательно обсудить, что регион может предложить всем, кого это затрагивает – то есть не только жителям, но и таксистам.