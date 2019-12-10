РИАМО - 10 дек. В столице продолжаются работы по сносу кинотеатра «Соловей», на месте строительных работ задействовано порядка четырех крановых машин и множество рабочих, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Возле некогда центра притяжения жителей не только Краснопресненского района, но и всей Москвы, продолжают останавливаться случайные прохожие. Кто-то снимает происходящее на телефон, кто-то просто наблюдает за ходом сноса в стороне. Кинотеатр «Соловей» можно по-настоящему считать исторической постройкой - сюда ходили поколениями.

Снос кинотеатра начался 4 декабря — вокруг здания столпилось множество журналистов и прохожих. Тогда работы начинались в спешке— рабочие уже параллельно сносу докрашивали ограждения в красный цвет, чтобы они соответствовали нормам, а в паспорте строительных работ не было ни слова о сносе здания.

Спешно начатые работы продолжились. Сейчас снесена уже половина здания, а на территории ловко орудует минимум четыре строительных крана — один рушит, другой сгребает. Кто-то из прохожих шутит в адрес былого кинотеатра, кто-то с грустью наблюдает за тем, как сносится 30-летняя постройка.

В разрушенном здании можно разглядеть один из кинозалов. Ряд кресел и полотно, на котором, вероятно, проектировались фильмы, будто все еще ожидают своих посетителей, которых, скорее всего, уже не будет.

Работы по сносу здания планируется завершить в марте 2020 года. Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера.