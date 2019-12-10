РИАМО – 10 дек. Качество оливкового майонеза почти 20 популярных отечественных марок оценили специалисты Роскачества, восемь из них могут претендовать на получение российского Знака качества, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В преддверии новогодних праздников эксперты проверили оливковый майонез ряда производителей по 31 показателю безопасности и качества. Цена товара была в диапазоне от 24 до 99 рублей за упаковку. Все образцы оказались безопасными и качественными и получили высший балл по органолептическим показателям — вкус, цвет, запах и консистенция», - говорится в сообщении.

В майонезе четырех производителей – «Глобус», «Паспье», «Здрава» и «Царский» — были найдены несоответствия между реальной массовой долей жира и указанной на упаковке. Однако во всех образцах обнаружены продукты масла оливы, а не его ароматизаторы.

Эксперты не нашли в проверяемых образцах токсичные вещества, пестициды, патогенные микроорганизмы и радионуклиды. Кроме этого, не обнаружено превышений по содержанию трансжиров, доля которых допустима в количестве не более 2%.

Также специалисты нашли сорбиновую кислоту в майонезе торговой марки ТМ «Маркет» «Перекресток оливковый», которая не была заявлена в составе.

Высокие оценки по итогам исследования Роскачества получили торговые марки «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», «ЕЖК», mr.Ricco. Эти бренды могут претендовать на получение российского Знака качества.