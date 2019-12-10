РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. В нынешнем году в микрорайоне Лаговский Подольска построили 13 новых мусоросборочных площадок, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Лаговский Подольска в 2019 году было построено 13 новых мусоросборочных площадок», – говорится в сообщении.

Еще одна новая мусоросборочная площадка появилась на днях в микрорайоне Силикатная-2 по улице Почтовая, возле дома №25.