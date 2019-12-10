РИАМО - 10 дек. Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

Лужков умер после операции на сердце в Германии во вторник. Ему было 83 года.

«Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище», - сказал собеседник агентства.

Он родился в столице 21 сентября 1936 года. Лужков являлся вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

С 2010 по 2012 год Лужков был деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве.

Политик был награжден многими орденами, среди которых: орден Ленина, «За заслуги перед Отечеством» 1, 2, 3 и 4-й степеней, «За военные заслуги» и другие.

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