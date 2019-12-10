РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Воспитанники детского сада №40 из Красногорска станут самыми юными участниками первой спортивно-развлекательной «Регби-Елки» на стадионе «Олимп» в столице, говорится в сообщении пресс-службы регби-клуба ЦСКА.

Пятнадцатого декабря в 13:00 на поле крытого стадиона «Олимп» стартует первая в истории «Регби-Елка» – уникальное спортивно-развлекательное событие, организованное регби-клубом ЦСКА совместно с Федерацией регби Москвы и Центром патриотического воспитания и школьного спорта при поддержке департамента спорта города Москвы, столичного департамента образования и Центра олимпийской подготовки Москомспорта.

«На крупнейший в России предновогодний фестиваль «Тэг-регби для всех» соберутся более 500 ребят из Москвы и Подмосковья: заявки подали свыше 50 команд. Кроме воспитанников московских секций, на соревнования приедут юные регбисты из Видного, Реутова, Обнинска, Химок и даже 4-7-летние воспитанники детского сада №40 из Красногорска, где также работают тренеры ЦСКА», – говорится в сообщении.

Соревнования будут проходить по спортивной дисциплине тэг-регби – адаптированная для детей бесконтактная форма игры с овальным мячом.

«Такие фестивали – обязательная часть развития нашего клуба и популяризации регби в Москве и стране. В рамках программы «100 детских секций регби-клуба ЦСКА к 2023 году» мы планируем создание целой серии ежегодных добрых зрелищных мероприятий, которые будут интересны все большему количеству участников и зрителей. Хотим выходить и на международный уровень. Очень надеюсь, что и наш предновогодний формат «Регби-Елки» полюбится нашим друзьям и станет традиционным», – сказал президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин.

Гостей мероприятия ждут елка из настоящих регбийных мячей, необычные Дед Мороз и Снегурочка, самый большой регби-хоровод.

«На «Регби-Елке» можно будет в прямом смысле прикоснуться к самому настоящему Кубку Высшей лиги России по регби, завоеванному РК ЦСКА в уходящем году, посетить мастер-классы от профессиональных игроков и тренеров, поучаствовать в беспроигрышной лотерее с ценными призами от РК ЦСКА и ФРМ. Кроме того, на поле стадиона будет организована новогодняя развлекательная зона для гостей с аниматорами, аквагримом и фотозонами», – добавляется в материале.

В мероприятии примут участие звезды шоу-бизнеса и известный регбист, игрок РК ЦСКА Василий Артемьев.