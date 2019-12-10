РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Торговый центр «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках эвакуируют, на месте работают спецслужбы, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель ЕДДС Котельников Роман Медведев.

Во вторник в ЕДДС городского округа Котельники поступило сообщение о минировании торгового объекта.

«Поступило такое сообщение, на данный момент идет эвакуация людей из торгового центра. Ложное сообщение или нет – пока сказать не могу, информация проверяется. На месте работают кинологи», – сказал Медведев.