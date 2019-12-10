РИАМО - 10 дек. В подмосковном Королеве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в торговую фирму по водосточной трубе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудникам Королевского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из фирмы, расположенной на проспекте Королева. Незамедлительно на место отправился экипаж группы задержания.

«Как выяснилось, 31-летний житель Оренбургской области проник в кабинет директора фирмы по водосточной трубе, выбив пластиковое окно. Войдя в помещение, росгвардейцы обнаружили злоумышленника, прячущегося под столом. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.