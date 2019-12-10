РИАМО - 10 дек. Родственникам скончавшегося в немецкой клинике экс-мэра Москвы Юрия Лужкова оказывается помощь в оформлении необходимых документов для транспортировки его тела в Россию, сообщается на сайте посольства России в Федеративной Республике Германия.

«Посольство России в ФРГ и ГК России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник в мюнхенской клинике бывшего мэра Москвы Ю.М. Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса доставки покойного в Россию», - говорится в сообщении.

Лужков скончался на 84-м году жизни в Мюнхене после операции на сердце.

Политик родился в столице 21 сентября 1936 года. Он являлся вторым мэром Москвы, руководил столицей с 1992-го по 2010 год.

Многие политические деятели выразили свои соболезнования, среди них нынешний мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

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