РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 дек. Финал конкурса «Юная краса Балашихи – 2019» пройдет 12 декабря, в нем примут участие 9 жительниц городского округа, сообщается на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 12 декабря, ждем вас на долгожданном финале конкурса талантов, грации и красоты «Юная краса Балашихи – 2019». Шоу начнется в 17:00, приходите заранее занимать места, вход свободный», - говорится в сообщении.

Ежегодно участницам конкурса присваиваются различные титулы по мнению жюри конкурса. А жители Балашихи, проголосовав за одну из 9 финалисток, смогут помочь именно ей стать обладательницей дополнительного титула «Народная краса» по мнению пользователей сети Интернет.

«Перед тем, как отдать свой голос, вам необходимо стать участником нашего сообщества (подписаться на группу), выбрать понравившуюся красавицу, нажать на кнопку «проголосовать». Голосование продлится до 20:00 11 декабря. При попытке накрутки голосов участница будет дисквалифицирована из голосования», – добавляется в материале.

Финал пройдет в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» по адресу: улица Заречная, дом №3.

Конкурс «Юная краса Балашихи» впервые провели в 2016 году. В 2018 году в кастинге приняли участие более 50 девушек от 14 до 18 лет, в результате было отобрано 30 участниц, 13 из которых вышли в финал.