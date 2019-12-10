РИАМО - 10 дек. Власти Московской области проведут работу с региональными операторами для наведения порядка в начислении платы за вывоз мусора и оперативном решении проблем, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во вторник глава региона встретился с председателем совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества по правам человека Мариной Юденич и поздравил общественников с Международным днем прав человека. Юденич сообщила, что большое количество обращений касается экологии и, в частности, работы региональных операторов.

«Обязательно уделим этому внимание. <...> Мы обязательно с региональными операторами повстречаемся. Я скажу все, что думаю по этому поводу. И я уверен, что они максимально добросовестно отработают. Вы справедливо указываете на то, что такие обращения есть», - отметил Воробьев.

Он уточнил, что ситуация актуальна для частных домов, индивидуального жилищного строительства (ИЖС), СНТ.

«Появился другой пласт проблем, много обращений связаны с работой региональных операторов, люди не всегда понимают, как начисляется плата, и не согласны с ней. Перепутаны ряды домов, земли, оспорить это практически невозможно. Горячая линия у операторов работает очень плохо. Я прошу вас, Андрей Юрьевич, пожалуйста, помогите нам», - сказала Юденич.