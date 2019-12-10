О столице и москвичах

«Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии»

«И, конечно, я могу сейчас больше заниматься своей любимой работой - шастать по стройкам, по плодоовощным базам»

«Сейчас каждый день в Москву приезжает три миллиона человек, и это составляет 20% дополнительной нагрузки на канализацию, электричество и транспорт в городе!»

«Транспортной системе Москвы скоро наступит полный коллапс!»

«А для нас муниципальное жилье имело, имеет и будет иметь право первой ночи!»

«Хорошо живут москвичи: у нас уже количество квартир сравнялось с числом машин. Строить гаражи не успеваем»

Названы подробности смерти Юрия Лужкова>>

О политике

«Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем»

«Весна и осень - плохое время для того, чтобы принимать важные государственные решения. Слишком много шизанутых!»

«Казалось бы, все нормально, а счастья нет: появляются новые чубайсы»

«У нас же страна демократическая, никому не запрещено выпрыгивать из штанов, тем более коротких»

О спецсигналах на автомобилях

«Ну ладно, президент, премьер, силовые структуры. Но ведь любой «прыщ» едет с этой самой мигалкой. Давайте вместе обратимся к президенту. Между прочим, он тоже страдает от этого»

«А то каждый третьеразрядный клерк российского правительства норовит получить статус голубого»

Память Юрия Лужкова могут увековечить в Москве>>

О деловых переговорах

«Прежде чем лечь в постель, надо познакомиться. Поэтому давайте сначала познакомимся, но выскажем намерение, что мы ляжем в постель»

О телевидении

«Драки, кровь, садизм, секс - все что угодно... А ведь спорт - это не менее привлекательное зрелище»

О своей кепке

«Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела»

О личном и нравах

«Если сделал работу быстро, но плохо, забудут, что быстро, запомнят, что плохо»

«Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать».

«Я не хочу изменять ни жене, ни президенту, ни москвичам»

«Моя жена - талантливейший человек… Она была бы еще более богатым человеком, если бы не была женой мэра Москвы» (из интервью).

«Мэров, пэров… и я просто, как культурный человек, не могу дальше продолжать»

«Когда обыватель считает себя зрителем, а не участником процесса, с обществом можно делать все, что угодно»

О сексменьшинствах

«…Для Москвы пропаганда гомосексуализма также, как и курение, например, недопустима потому что подавляющее большинство нашего общества не приемлет пропаганды гомосексуализма и нетрадиционной сексуальной ориентации»

Коротко и по делу

«Из двух умных людей тот умнее, у которого силы больше»

«Капуста была у нас очень и очень сложной позицией по весне»

«30 процентов убийств в Москве - это пришельцы»

«Я не хочу здесь как-то выпучиваться, какие-то гиперболы делать»

«Ни один российский брак не случается без драк»

«Что вы меня здесь дурью оснащаете?»

«А пока ситуация развивается в режиме «наоборот»

«Главная профессия в России сегодня - это мать!»

«Работаете вы хорошо, но дальше так работать нельзя!»

При подготовке публикации использована информация разных лет из открытых источников.