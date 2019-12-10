О столице и москвичах
«Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии»
«И, конечно, я могу сейчас больше заниматься своей любимой работой - шастать по стройкам, по плодоовощным базам»
«Сейчас каждый день в Москву приезжает три миллиона человек, и это составляет 20% дополнительной нагрузки на канализацию, электричество и транспорт в городе!»
«Транспортной системе Москвы скоро наступит полный коллапс!»
«Хорошо живут москвичи: у нас уже количество квартир сравнялось с числом машин. Строить гаражи не успеваем»
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О политике
«Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем»
«Казалось бы, все нормально, а счастья нет: появляются новые чубайсы»
«У нас же страна демократическая, никому не запрещено выпрыгивать из штанов, тем более коротких»
О спецсигналах на автомобилях
«Ну ладно, президент, премьер, силовые структуры. Но ведь любой «прыщ» едет с этой самой мигалкой. Давайте вместе обратимся к президенту. Между прочим, он тоже страдает от этого»
«А то каждый третьеразрядный клерк российского правительства норовит получить статус голубого»
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О деловых переговорах
«Прежде чем лечь в постель, надо познакомиться. Поэтому давайте сначала познакомимся, но выскажем намерение, что мы ляжем в постель»
О телевидении
«Драки, кровь, садизм, секс - все что угодно... А ведь спорт - это не менее привлекательное зрелище»
О своей кепке
«Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела»
О личном и нравах
«Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать».
«Я не хочу изменять ни жене, ни президенту, ни москвичам»
«Моя жена - талантливейший человек… Она была бы еще более богатым человеком, если бы не была женой мэра Москвы» (из интервью).
«Мэров, пэров… и я просто, как культурный человек, не могу дальше продолжать»
О сексменьшинствах
«…Для Москвы пропаганда гомосексуализма также, как и курение, например, недопустима потому что подавляющее большинство нашего общества не приемлет пропаганды гомосексуализма и нетрадиционной сексуальной ориентации»
Коротко и по делу
«Из двух умных людей тот умнее, у которого силы больше»
«Капуста была у нас очень и очень сложной позицией по весне»
«Я не хочу здесь как-то выпучиваться, какие-то гиперболы делать»
«Ни один российский брак не случается без драк»
«Что вы меня здесь дурью оснащаете?»
«Главная профессия в России сегодня - это мать!»
«Работаете вы хорошо, но дальше так работать нельзя!»
При подготовке публикации использована информация разных лет из открытых источников.
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