РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с председателем совета при главе региона по развитию гражданского общества и правам человека Мариной Юденич поздравил общественников с Международным днем прав человека.

«Сегодня у нас Международный день прав человека, вы давно профессионально занимаетесь этим, в самых разных форматах встречаетесь с жителями, с теми, кто нуждается в помощи, вы провели очень много важных мероприятий, вы всегда находите время и желание и делаете это от души и от сердца», - сказал Воробьев.

Как уточнила Юденич, совет работает почти пять лет, отрабатывает обращения граждан Подмосковья.

«Более тысячи за год поступило обращений. Мы работаем на всех площадках. <...> Экология по-прежнему на первом месте по проблематике. Но после того, как вы заявили о закрытии полигонов и закрыли, ситуация заметно изменилась. Стало проще разговаривать с людьми, ушел элемент недоверия», - отметила Юденич.

Международный день прав человека установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1950 года. Он отмечается 10 декабря.