РИАМО - 10 дек. Брат жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин рассказал, что знает о том, что Лужков с его сестрой улетели за границу, однако подтвердить официально смерть бывшего столичного градоначальника не может, сообщает Газета.ru.

«У меня нет официальной информации. Я могу сказать, что видел его в субботу в прекрасном веселом состоянии», - сказал Батурин.

Однако он отметил, что уже много серьезных средств массовой информации заявили о смерти Лужкова и подтвердили этот факт.

Бывший столичный градоначальник скончался в Мюнхене после операции на сердце. Лужкову было 83 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин передал его семье свои соболезнования.

Самые яркие цитаты Юрия Лужкова>>