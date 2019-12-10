РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Госавтоинспекторы Балашихи вновь напомнили автолюбителям и пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Согласно ПДД, водитель транспортного средства в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине обязан быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала», – говорится в сообщении.

Что касается пешеходов, то в сумерках или в темноте их на дороге почти не видно. Использование одежды со световозвращающими элементами позволит им обеспечить свою безопасность на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя.

Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей, и они всегда были видны водителю.

Световозвращатели у ребенка ростом до 140 сантиметров можно размещать на одежде спереди, сзади и с каждого бока, чтобы он был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта. Также их можно прикрепить на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.