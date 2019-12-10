РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. Жители дома №10А на улице 60 лет Победы в поселке Октябрьский Люберец остались без отопления, водоснабжения и электричества из-за долгов, сообщил «РИАМО в Люберцах» технический директор ЕДС ЖКХ Алексей Щедров.

«В ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы поступают звонки от жителей дома №10А, у них отключено водоснабжение, отопление и электричество. Такая ситуация произошла из-за долгов Областной управляющей компании перед ресурсноснабжающей организацией», – сказал Щедров.

По его словам, сотрудники администрации Люберец проинформарованы о данной ситуации, ответа от администрации пока нет.

Жители дома обратились в редакцию «РИАМО в Люберцах» и сообщили, что у них в доме отключили отопление, электричество и водоснабжение без какого-либо предупреждения.