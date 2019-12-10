РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Активисты Подольска в нынешнем году собрали более 2,2 тысяч килограммов крышек в рамках акции «Доброкрышка», собранные средства с переработки были направлены в помощь нуждающимся семьям, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель акции Юлия Бурлаченко.

Акция «Доброкрышка» волонтерского движения «Благотворительный Подольск» проводится регулярно с февраля 2017 года. Активисты собирают пластиковые крышки с бутылок из-под молока, сока, воды и отправляют на переработку.

«Очень часто мы, не думая выбрасываем в мусорные ведра и контейнеры пластиковые крышки, которые могут быть полезны. Участники проекта и все, кто его поддерживает, собирают крышечки для дальнейшей переработки. Благодаря этому мы оказываем помощь нуждающимся семьям, детям-сиротам и детям в трудной жизненной ситуации, а также делаем наш округ чище. В 2019 году нами было собрано и сдано на переработку более 2,2 тысяч килограммов крышек, а это более 1 миллиона штук», – сказала Бурлаченко.

Она отметила, что в акции принимают участие различные школьные и дошкольные учреждения округа, муниципальные предприятия и другие организации, а также активные жители Подольска.