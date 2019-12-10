РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Выставку «Русь православная» откроют для жителей Балашихи 15 декабря, она пройдет в Доме культуры «Восход», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Пятнадцатого декабря в Доме культуры «Восход» состоится открытие выставки «Русь православная» Народного коллектива изообъединения «Декор», которая продлится до 30 января. В экспозиции будут представлены работы в различных видах техники, фотоработы, картины из архива «Декора», – говорится в сообщении.

Открытие выставки состоится в 14:00 по адресу: Балашиха, микрорайон Керамик, улица Заводская, дом №13А.