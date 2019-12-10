РИАМО - 10 дек. На чемпионате Европы 2020 года российская сборная сыграет с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии, сообщает Газета.ru.

«Контрольные матчи состоятся 28 и 31 марта, а также 2 и 6 июня», - говорится в материале.

Все игры будут на выезде, кроме турнира с футбольной командой Сербии, которая пройдет в России.

Первая игра сборной России под руководством тренера Станислава Черчесова на континентальном турнире состоится 13 июня. Наша команда выступит против соперников из Бельгии.

Матч пройдет 13 июня в 22:00 в Санкт-Петербурге на Крестовском острове.