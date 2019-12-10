РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с его смертью.

«Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее помощник Лужкова Тимур Шогенов рассказал, что бывший столичный градоначальник скончался в Мюнхене после операции на сердце. Лужкову было 83 года.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года.

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