РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 дек. Будущие усыновители и приемные родители 30 декабря смогут посетить детский дом «Непоседы» в подмосковной Балашихе в рамках Дня открытых дверей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Дне открытых дверей в детском доме «Непоседы» 30 декабря приглашают принять участие жителей, планирующих усыновление, будущих приемных родителей, осуществляющих специальную подготовку, а также граждан, которые уже имеют заключение о возможности быть усыновителями», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия гости смогут познакомиться и пообщаться с воспитанниками детского дома, получить консультации специалистов по вопросам попечительства. Для участия в Дне открытых дверей необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте учреждения.

Детский дом «Непоседы» располагается в микрорайоне Железнодорожный и осуществляет работу с 1918 года. В настоящее время в нем проживают 62 воспитанника.