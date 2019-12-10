РИАМО - 10 дек. Московской канатной дороге исполнился один год, за это время в ее кабинках проехали более 1,8 миллиона пассажиров,она стала не только популярным видом транспорта, но и местом, где можно сделать предложение руки и сердца, сообщила журналистам во вторник президент ассоциации «Новая лига» Екатерина Селяметова.

«Ровно год назад мэр Москвы Сергей Собянин открыл Московскую канатную дорогу. За год мы перевезли более 1,8 миллиона москвичей. Так что это действительно стало популярным видом транспорта. Теперь «Лужники» и Воробьевы горы уже год как соединены, и два спортивных кластера работают вместе. Это удобство, это развлечение и даже место, где можно сделать предложение. У нас есть специальные праздничные кабины, которые стали очень популярными в этом году», - сказала Селяметова.

Во вторник в честь годовщины канатная дорога работает бесплатно, желающие прокатиться собираются здесь с самого утра. В программе запланированы различные конкурсы и подарки.

«Сегодня у нас запланированы конкурсы, музыка, подарки, и мы катаем всех бесплатно. Сегодня порядка 10 тысяч москвичей посетят Московскую канатную дорогу и насладятся видами (столицы - ред.). У нас уже был такой опыт, были дни, когда мы катали бесплатно, и всегда люди приходят заранее и уходят в последние минуты», - отметила Селяметова.

Она добавила, что все конкурсы и подарки связаны с партнерами канатной дороги, «Лужниками» и катком в «Лужниках». Среди подарков будут различные билеты, сертификаты и сладости.