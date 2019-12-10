РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подольского клуба.

«Подмосковная дружина с четвертой попытки одолела нижегородцев! ХК «Витязь» поднялся на строку вверх в Западной конференции, на пятую позицию. Матч между подольским ХК «Витязь» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 9 декабря. Итог встречи – 3:2 в пользу подольчан», – говорится в сообщении.

Матч проводился в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игру посмотрели свыше 3 тысяч зрителей.