РИАМО - 10 дек. В Москве могут увековечить память Юрия Лужкова, который руководил городом в течение 18 лет, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников‏.

«Пришла печальная новость - не стало бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Юрий Михайлович 18 лет руководил столицей. Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику. Уверен, что его память будет увековечена в Москве», - написал Шапошников‏ в Twitter.

О смерти Лужкова во вторник сообщили некоторые СМИ. Впоследствии соболезнования в связи с кончиной Лужкова появились в Twitter-аккаунте нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В этом году он отметил свое 83-летие. Лужков был столичным градоначальником с 1992 по 2010 год.

Лужков - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2016), заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации, почетный гражданин Московской области, автор двух книг.

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