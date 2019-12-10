РИАМО - 10 дек. Помощник бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Тимур Шогенов рассказал, что Лужков скончался после операции на сердце в Мюнхене, сообщает РЕН ТВ.

Бывший столичный градоначальник умер на 84-м году жизни.

«Да, в больнице после операции на сердце», — отметил Шогенов.

Лужков был вторым мэром Москвы, он занимал пост градоначальника с 1992-го по 2010 год.

Юрий Лужков родился в столице 21 сентября 1936 года.

Он окончил институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по специальности «инженер-механик». Сначала работал младшим научным сотрудником в НИИ пластмасс, затем стал заместителем начальника лаборатории.

Он также работал начальником отдела министерства химической промышленности СССР, директором Опытно-конструкторского бюро министерства, генеральным директором НПО «Нефтехимавтоматика» и на других должностях. В 1991 году стал вице-мэром Москвы, а с 1992 — столичным градоначальником.

После ухода с поста мэра (2010-2012 годы) Лужков был деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве.

Лужков имеет много наград, среди которых: ордена Ленина, «За заслуги перед Отечеством» 1, 2, 3 и 4-й степеней, «За военные заслуги», орден Почета, восемь иностранных орденов.

Самые яркие цитаты Юрия Лужкова>>