РИАМО - 10 дек. Осложнение дорожной ситуации в Москве после новогодних праздников ожидается 13 января, сообщает РИА Новости.

Традиционно Москва встает в пробках накануне праздника, начиная со второй половины декабря. В это время в городе наблюдается предновогодний ажиотаж, в столицу активно едут из Московской области и других регионов. Днем загруженность дорог может достигать 6-7 баллов, вечером – 8-9 баллов.

«Пробки начнут возвращаться в первую рабочую неделю – примерно с 13 января», – отметила руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения столичного правительства Анастасия Писарь.

При этом в течение праздничных дней затруднений на столичных дорогах не ожидается. Локальные пробки могут возникнуть около крупных ТРЦ, катков и других развлекательных заведений.