РИАМО - 10 дек. Из школы на севере Москвы эвакуировали почти 1 тысячу человек из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщила во вторник директор школы №1164 Александра Клюхина.

«Сегодня, 10 декабря, поступила информация о минировании школы. Более 900 учеников и 70 педагогов были оперативно эвакуированы в соседние образовательные организации. При этом классные руководители проинформировали родителей о местонахождении ребят. Они находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку помещений. В настоящее время опасных предметов не обнаружено», - сказала Клюхина.

Она отметила, что эвакуация не повлияет на успеваемость детей и сроки прохождения учебных программ. Благодаря проекту «Московская электронная школа» ученики смогут изучить материал, находясь вне стен школы.

Волна «минирований» не прекращается в Москве уже вторую неделю. Поступали сообщения о минировании судов, академии ФСБ, храма Христа Спасителя, колледжей и школ, а также станций метрополитена.