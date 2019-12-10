РИАМО - 10 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин‏ выразил свои соболезнования в связи с кончиной бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», - написал Собянин в Twitter.

Ранее о смерти Лужкова сообщили некоторые СМИ. Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год, на этом посту он сменил Гавриила Попова.

В 2010-2012 годах Лужков был деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. С 2012 года - членом совета директоров ОАО «Объединенная нефтяная компания».

Лужков - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2016), заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации, почетный гражданин Московской области, автор двух книг.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В этом году он отметил свое 83-летие.

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