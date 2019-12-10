РИАМО (МЫТИЩИ) – 10 дек. Во вторник в детском саду №8 «Дюймовочка» подмосковных Мытищ состоялся праздничный концерт в честь 40-летия дошкольного учреждения, сообщается на сайте городского округа.

Главные гости мероприятия – те, кто на протяжении многих лет работал в этих стенах и выпустил не один десяток групп. Представители родительского комитета чествовали детсад, читали стихотворения. Заведующая учреждением Татьяна Фролова благодарила родителей за помощь и неравнодушие, а педагогов – за трудолюбие, заботу и внимание.

«Желаю нашему коллективу дальнейших успехов, понимания и взаимовыручки, что у нас и присутствует. Наш коллектив – сплоченный, мы делаем все, чтобы, приходя к нам, детки не хотели уходить. Мы всех наших воспитанников очень любим, дарим им всю свою любовь, доброту и внимание. Так держать!» – сказала Фролова.

Праздничный концерт в честь 40-летия получился ярким и запоминающимся. Воспитатели «Дюймовочки» пели песни, воспитанники зажигательно танцевали. Одним из самых трогательных моментов стало выступление выпускников детского сада, которые сейчас являются учениками детской школы искусств №4. Они музицировали на скрипках.

Впервые детский сад «Дюймовочка» открыл свои двери 26 декабря 1979 года. Он был рассчитан на 280 мест и построен в канун Олимпиады, в связи с чем изначально назывался «Олимпиец». Сегодня учреждение носит красивое имя «Дюймовочка». Здание детского сада хоть и небольшое, но вмещает 8 групп, коллектив состоит из 48 сотрудников.

Приоритетное направление работы педагогов в учреждении – туристическое.

«Мы стараемся с детьми ходить на различные экскурсии, посещать музеи. Мы ездили в Жостово с коллективом, были в Абрамцево. Недавно ходили на лосиную ферму. Это все мы осуществляем по субботам и воскресеньям вместе с родителями. Всем очень нравится», – отметила Фролова.