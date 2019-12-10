РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита проверил ход строительства школы на 900 мест в ЖК «Столичный» микрорайона Саввино Балашихи, все работы планируют завершить в III квартале 2020 года, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с руководителем строительства Михаилом Лосевым осмотрел территорию будущего учреждения образования и провел рабочее совещание на объекте.

«Работы идут в хорошем темпе, «вяжется» опалубка, заливается бетон. Строители понимают важность возведения данного социального объекта. Новая школа будет четырехэтажной, с просторными классами, актовым и спортивным залами, вместительным спортивным ядром. Подрядная организация обещает завершить все работы в III квартале 2020 года, чтобы открыть школу к 1 сентября», – сказал Ефимов.

Он добавил, что на территории нового жилого района для комфорта жителей будет построено два образовательных учреждения, которые позволят снять нагрузку с работы школы №6 и гимназии №11.

Общая площадь строящейся школы, которая сможет в будущем принять 900 учеников, составит более 17 тысяч квадратных метров.