РИАМО - 10 дек. Российский футбольный клуб «Спартак» намерен пополнить свою команду новым игроком, им может стать 31-летний полузащитник немецкого «Шальке» Даниэль Калиджури, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Футболист может продолжить карьеру в российском клубе уже зимой», - говорится в материале.

Трансфер футболиста «Спартаку» может обойтись в 3,5 миллиона евро. Наставник футбольного клуба Доменико Тедеско высоко оценил немецкого игрока.

Захочет ли немецкой клуб отпускать ценного футболиста, пока неизвестно, однако контракт с ним у Калиджури заканчивается в конце сезона. Красно-белые еще не отправили запрос в «Шальке».

Зимой 2017 года немецкий полузащитник перешел из «Вольфсбурга» в «Шальке». Клубу он обошелся в 2,5 миллиона евро.

Только в этом сезоне Калиджури поучаствовал в 15 матчах, во всех забивал по два гола и сделал три результативные передачи.