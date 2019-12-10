РИАМО - 10 дек. Головинский суд Москвы арестовал водителя, сбившего трех пешеходов на севере города, сообщается во вторник на сайте столичного главка МВД России.

«Головинский районный суд избрал меру пресечения мужчине, совершившему наезд на трех пешеходов на севере Москвы», - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автомобиля Mazda, двигаясь по проезжей части Станционной улицы в направлении Дмитровского шоссе в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на троих пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте.

Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«В настоящее время водителю автомобиля Mazda избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - добавляется в сообщении.