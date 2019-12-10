РИАМО - 10 дек. На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает РЕН ТВ.

Юрий Лужков работал на посту столичного градоначальника с 1992 по 2010 год.

Он стал вторым мэром Москвы, сменив на данном посту Гавриила Попова. Лужков - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2016), заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации.

В 2010-2012 годах Лужков был деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. С 2012 года - членом совета директоров ОАО «Объединенная нефтяная компания».

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В этом году он отметил свое 83-летие.

Постановлением губернатора Московской области от 27 октября 1999 года №384-ПГ Лужкову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

Лужков написал две книги - автобиографию «Москва и жизнь» и «Россия на перепутье… Дэн Сяопин и старые девы «монетаризма» о трудном и мучительном становлении новой государственности после крушения СССР в августе 1991 года.

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