РИАМО - 10 дек. Днем во вторник в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и подмосковном Жуковском отменили и задержали 32 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве задержали девять рейсов. В Домодедове отменили три и задержали семь прилетов и вылетов. Во Внукове задержали 10 рейсов, еще один отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, задержаны два вылета, отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.