РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. Специальные баки с отделениями для сухих и смешанных отходов появились в парке «Наташинские пруды», а также в Центральном и Малаховском парках городского округа Люберцы, сообщила директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

«Это пилотный проект, и мы только начинаем работу по сортировке отходов в парках. Нам всем необходимо учиться проявлять экологическую осознанность при выбрасывании мусора», – сказала Атанова.

Она добавила, что после реализации пилотного проекта, в парках округа планируется увеличить количество баков для раздельного сбора отходов.