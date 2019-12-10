РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Застройщика двух домов в поселке Дубровицы Подольска для переселенцев из аварийного жилья определят 18 декабря в ходе электронного аукциона, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по двум объектам строительства жилых домов №№17А и 72А в поселке Дубровицы Подольска. Срок окончания подачи заявок и дата подведения итогов электронных аукционов – 18 декабря 2019 года», – говорится в сообщении.

В целях исполнения государственной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» в поселке Дубровицы были выделены два земельных участка под строительство многоквартирных домов.

В дома-новостройки №№72А и 17А запланировано переселение жителей 13 аварийных домов: №№63, 64, 65, 66 в поселке Дубровицы, №4А в деревне Бережки, №№21, 23, 24, 25, 26 в поселке Молодежный, №№15, 17 на улице Курчатова и №16/2 на улице Быковской.