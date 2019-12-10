РИАМО - 10 дек. В Москве 9 декабря средняя температура воздуха составила 3,4 градуса тепла, таким образом, минувший день стал самым теплым с начала зимы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«9 декабря в столице воздух прогрелся до 4,4 градуса, да и ночью была положительная температура, плюс 2,2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила 3,4 градуса, что соответствует 24 октября! И это - самый теплый день нынешней зимы», - говорится в сообщении.

Также 9 декабря в столице прошли небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Фактическая температура воздуха превысила климатическую норму на 8,2 градуса.

Сейчас в столице совсем не зимняя погода, но ближе к ночи в городе начнет холодать до минус 1 – минус 3 градусов. Небольшой мороз ожидается 12 и 13 декабря, ночью – минус 3 – минус 5, днем 0 – минус 2 градуса, что также выше климатической нормы.