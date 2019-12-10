РИАМО - 10 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Москва и Московская область, наверное, особая территория для МК, и, наверное, до сих пор если не в бумажном виде, то точно в интернете читает и знакомится с вашими аналитическими материалами, репортажами. Время идет, а газета актуальна. Я хочу поблагодарить вас за партнерство, за интерес, за участие в Московской области. Для нас это важно», - сказал Воробьев во время церемонии награждения.

Как отметил Гусев, в Московской области газета имеет стабильную читательскую аудиторию.

«Мы контактируем с читателями, о чем говорит последний праздник в городе Королеве, который мы провели в этом году. <...> Московская область помогает и газете, и журналистам, а самое главное, очень много делает для жителей. Потому мы пишем очень много про Московскую область. И все мы знаем, как сегодня она преобразуется, что делается для людей», - сказал Гусев.

В этом году газета «Московский комсомолец» празднует свое 100-летие. Первый номер увидел свет 11 декабря 1919 года.

Сегодня «Московский комсомолец» - крупнейший медиахолдинг России с миллионными тиражами, распространяемыми на территории РФ, а также в странах Балтии, СНГ и за рубежом. В медиахолдинг входят печатные и интернет-ресурсы, освещающие общественно-политическую и культурную жизнь страны. Общий тираж всех печатных изданий превышает 25 миллионов экземпляров. В интернете «Московский комсомолец» представлен сайтами mk.ru с посещаемостью более 3 миллионов уникальных посетителей в сутки.