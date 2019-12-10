РИАМО – 10 дек. В Москве экстренные службы проверяют более 35 объектов массового пребывания людей из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах, сообщает РИА Новости.

«Не менее 35 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе 26 станций метро, проверяют в Москве после получения анонимных сообщений о «минировании», - говорится в сообщении.

Ранее также поступили сообщения об угрозах взрывов в зданиях 10 судов в столице.

Волна «минирований» не прекращается в Москве уже вторую неделю. Поступали сообщения о минировании судов, академии ФСБ, храма Христа Спасителя, колледжей и школ.

Часть судов Москвы вернулись к работе после звонков об угрозе взрыва>>