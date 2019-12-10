РИАМО - 10 дек. С начала года в столице вдвое сократилось количество аптек с нелегальным оборотом сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщил на круглом столе «Лечат или калечат: как бороться с незаконной продажей лекарственных средств в московских аптеках» координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

«Активисты проекта «Безопасная столица» совместно с «Молодой гвардией» провели небольшой мониторинг аптек. До 1 декабря таких аптек было выявлено более 60. После вступления в силу закона - количество аптек сократилось практически вдвое», - сказал Акишин.

Временно исполняющий обязанности замначальника управления УНК ГУ МВД РФ по Москве Александр Евсеев добавил, что с начала текущего года по 304 статье УК РФ «Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» возбуждено 20 уголовных дел.

Он отметил, что с начала года также составлено более 100 административных материалов по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». По этим материалам вынесены штрафы на сумму более 6 миллионов рублей.