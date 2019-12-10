РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 дек. Водителя автобуса №889 Балашиха, улица Зеленая – Москва, метро «Щелковская» привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение установленной схемы движения по маршруту, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался на портале, что водитель автобуса №889, ехавший по маршруту Москва, станция метро «Щелковская» – улица Зеленая в Балашихе, проследовал без заезда в микрорайон Авиаторов, тем самым самовольно нарушил схему движения. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело данное обращение.

«Указанный маршрут обслуживает АО «Мострансавто». На основании договора пассажирские перевозки на данном маршруте осуществляет компания ООО «Альфа Грант». По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия принято решение о привлечении указанного водителя автобуса №889 к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор. Водитель предупрежден о применении более строгих мер дисциплинарного и финансового взыскания вплоть до увольнения в случае выявления повторных нарушений. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в ответе ведомства.

Для водителей и кондукторов проведен дополнительный инструктаж о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и вежливого и корректного общения с пассажирами. Перевозчику указано усилить контроль за работой водителей на линии.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.