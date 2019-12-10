РИАМО - 10 дек. В Москве несколько судов вернулись к работе после анонимных сообщений о минировании, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Мосгорсуда.
Ранее в ряд столичных судов поступили анонимные звонки о минировании.
«Чертановский, Головинский, Таганский, Люблинский, Бутырский, Черемушкинский, Коптевский, Замоскворецкий, Тушинский, Преображенский (суды - ред.) вернулись к работе», - сказал собеседник агентства.
Ложные сообщения о заминированных судах, школах, торговых центрах Москвы и ближнего Подмосковья стали поступать с 28 ноября.
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